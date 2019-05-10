В Австрии поддерживают строительство "Северного потока — 2"

КИШИНЕВ, 10 мая - Sputnik. Австрия поддерживает строительство газопровода "Северный поток — 2", говорится в интервью министра экономики этой страны Маргарет Шрамбок, опубликованном в пятничном выпуске газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы поддерживаем проект "Северный поток — 2" для обеспечения долгосрочного энергоснабжения Европы", - сказала Шрамбок.

© Sputnik / Nord Stream 2 / Aксель Шмидт "Северный поток-2" — найдет ли "коса" США на европейский "камень"

Министр добавила, что Австрия также поддерживает другие каналы транспортировки "голубого топлива", включая поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США. При этом Шрамбок уточнила, что "но не вместо "Северного потока — 2", а в дополнение к нему".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Против реализации проекта выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также некоторые другие государства. Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает строительство трубопровода как коммерческий проект. Его также поддерживали Австрия и Норвегия.

© Sputnik / Северный поток 2

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