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Трубы для газопровода Nord Stream 2

В Австрии поддерживают строительство "Северного потока — 2"

© Sputnik / Sergey Guneev
Политика
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По словам австрийского министра, страна поддерживает проект для обеспечения долгосрочного энергоснабжения Европы.

КИШИНЕВ, 10 мая - Sputnik. Австрия поддерживает строительство газопровода "Северный поток — 2", говорится в интервью министра экономики этой страны Маргарет Шрамбок, опубликованном в пятничном выпуске газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы поддерживаем проект "Северный поток — 2" для обеспечения долгосрочного энергоснабжения Европы", - сказала Шрамбок. 

Северный поток-2
© Sputnik / Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
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Министр добавила, что Австрия также поддерживает другие каналы транспортировки "голубого топлива", включая поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США. При этом Шрамбок уточнила, что "но не вместо "Северного потока — 2", а в дополнение к нему".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Против реализации проекта выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также некоторые другие государства. Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает строительство трубопровода как коммерческий проект. Его также поддерживали Австрия и Норвегия.

Северный поток 2
© Sputnik /
Северный поток 2

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