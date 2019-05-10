В госдепе заявили, что Помпео посетит Россию и встретится с Путиным

В ходе переговоров Помпео намерен обсудить "полный спектр двусторонних и многосторонних вызовов", уточнили в госдепартаменте.

КИШИНЕВ, 10 мая - Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео c 12 по 14 мая будет находиться с визитом в Москве и Сочи, где проведет встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным, говорится в сообщении госдепа, опубликованном в пятницу.

"Госсекретарь Майкл Помпео посетит и Москву и Сочи 12-14 мая", - сказано в релизе.

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В сообщении уточняется, что 13 мая Помпео прибудет в Москву и посетит американское посольство. После этого, 14 мая, он посетит Сочи "для встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным". В ходе переговоров Помпео намерен обсудить "полный спектр двусторонних и многосторонних вызовов".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что встреча Путина и Помпео не исключается.

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