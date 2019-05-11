Гагаузия временно осталась без башкана

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Гагаузский ЦИК зарегистрировал в пятницу, 10 мая, в качестве независимого кандидата на пост главы региона действующего башкана Ирину Влах. Таким образом, она официально вступила в избирательную гонку, а исполнять обязанности руководителя администрации автономии будет первый зампредседателя Исполкома Вадим Чебан.

Выборы главы автономии состоятся 30 июня.

Удостоверение кандидата в башканы Гагаузии Ирине Влах вручил председатель Центральной избирательной комиссии Иван Комур.

"Центральная избирательная комиссия приняла постановление о регистрации Вас в качестве независимого кандидата. Вручаю Вам удостоверение кандидата", - сказал Комур.

Он проинформировал Ирину Влах о правах и обязанностях кандидата в рамках предвыборной кампании. Электоральный конкурент имеет право регистрировать своих представителей в ЦИК с правом совещательного голоса и доверенных лиц, а также проводить встречу с избирателями.

Ирина Влах поблагодарила председателя ЦИК за предоставленную информацию, касающуюся избирательного процесса и заверила, что ее команда будет работать в строгом соответствии с законодательством и Избирательным кодексом Гагаузии.