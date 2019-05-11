Спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью сделал в Кишиневе заявление

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Успех переговоров по приднестровскому вопросу напрямую зависит от наличия эффективного диалога между Кишиневом и Тирасполем, заявил в субботу спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини.

Дипломат находится с двухдневным рабочим визитом в Молдове. У него запланированы встречи с официальнмыми лицами с обоих берегов Днестра.

"Нам не нужно встречаться просто ради встреч. Должны достигнуты результаты, которы будут полезны всему населению. Мы поддержим участников переговоров в Кишиневе и Тирасполе. Выдвигаются разные предложения, они должны быть в интересах всех жителей страны", - отметил Фраттини на брифинге в Кишиневе.

© Sputnik / Сергей Аверин ОБСЕ обеспокоена затишьем в переговорах между Кишиневом и Тирасполем

В свою очередь, вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник сообщила журналистам, что после этого визита дипломата Кишинев ожидает подвижек в переговорном процессе.

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"В беседе с господином Фраттини было отмечено, что нельзя допускать односторонних действий, которые могли бы навредить людям и переговорному процессу. Был достигнут прогресс по многим направлениям и мы ожидаем после этой встречи скорейшего решения проблем, которые мы обсуждали", - подчеркнула Лесник.

Расскрывая некоторые детали встречи, вице-премьер отметила, что Фраттини оценил ряд последних достижений Тирасполя и Кишинева.

В частности, речь шла оба апостилизации приднестровских дипломов, о свободном доступе молдавских фермеров к своим землям на территории Приднестровья, и о выдаче приднестровским водителям нейтральных номерных знаков, чтобы они смогли стать участниками международного движения.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.

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