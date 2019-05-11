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Города мира. Вашингтон

Адвокат Трампа увидел в окружении Зеленского "врагов США"

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Джулиани планировал в посетить Киев, чтобы убедить новые власти страны более энергично провести расследование по ряду интересующих Белый дом вопросов.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, он же адвокат главы Белого дома Дональда Трампа, отменил поездку в Киев. 

Флаг
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В Интервью телеканалу Fox News Джулиани заявил, что передумал ехать, чтобы не встречаться с "врагами США". Так он отозвался об окружении избранного президента Украины Владимира Зеленского

"Я не поеду на Украину, так как я думаю, что столкнусь там с группой людей, являющихся врагами президента, а в некоторых случаях — врагами Соединённых Штатов", — сказал Джулиани.

Ранее газета New York Times сообщила, что Джулиани планировал в ближайшее время посетить Киев, чтобы убедить новые власти страны более энергично провести расследование по ряду интересующих Белый дом вопросов. По данным издания, речь шла об украинских контактах экс-главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и связях бывшего вице-президента США Джо Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху.

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Как сообщала газета, юристы Трампа надеются, что новые факты помогут дискредитировать как "российское расследование" спецпрокурора Роберта Мюллера, в рамках которого был осужден Манафорт, так и позицию Джо Байдена – одного из вероятных противников Трампа на президентских выборах 2020 года.

Мюллер с мая 2017 года проводил расследование так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы США в 2016 году. Кроме того, расследовались подозрения в "сговоре" Дональда Трампа и его избирательного штаба с властями РФ, а также то, мешал ли президент проведению этого расследования.

Российские власти категорически отрицают причастность к вмешательству в выборы в США или какой-то сговор с Трампом.

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