Всему миру грозит глобальная анархия - заявление главы МИД Франции

По словам французского чиновника, Соединенные Штаты несут часть ответственности за нынешнюю ситуацию в мире.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии, пишет РИА Новости.

"Некоторые выступают за то, чтобы отношения между государствами больше основывались не на сотрудничестве, а на конфронтации держав. Мы рискуем перейти к некой форме международной анархии", - сказал министр в развернутом интервью французским СМИ.

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Он также выделил в отношениях стран два других важных явления, влияющих на международную безопасность.

Ле Дриан отметил, что "главные принципы и основы международной жизни в настоящее время разлетаются на осколки. Не уважаются институты, договоры, данные ранее обещания и границы". Вина в этом, по его мнению, лежит на Дональде Трампе.

Он также заявил, что в настоящий момент развиваются формы "гипернасилия, а именно продолжающегося терроризма".

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Кроме того, Ле Дриан выразил пожелание, чтобы все стороны соблюдали Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, подчеркнув, что "это относится в первую очередь к Ирану", но и "США также несут свою ответственность".

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