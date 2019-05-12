Завтра премьер Павел Филип улетает из Молдовы - куда направится чиновник

Молдавский премьер направится в Брюссель, где примет участие в юбилейной конференции по программе "Восточное партнерство".

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Действующий премьер-министр правительства Молдовы Павел Филип отправится 13 мая с рабочим визитом в Брюссель, где примет участие в заседании по программе "Восточное партнерство". Об этом сообщила пресс-служба кабмина Молдовы.

Филип выступит на конференции, приуроченной к юбилею "Восточного партнерства", а затем примет участие в торжественном приеме, который даст в честь шести глав государств и правительств стран-участниц программы председатель Евросовета Дональд Туск.

14 мая состоится встреча главы Еврокомиссии Жана Клода Юнкера с премьер-министрами и президентами 6 стран-участниц программы. В конференции примут участие главы внешнеполитических ведомств государств ЕС, представители деловых кругов, молодежь. Главным вопросом встречи станет обсуждение участия стран в программе "Восточное партнерство" на протяжении последних 10 лет, а также определение перспектив дальнейшей деятельности.

"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей – Молдовы, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Украины.

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Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.

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