Ассанж подавлен, но не сломлен: адвокаты опротестуют решение суда

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Адвокаты Джулиана Ассанжа опротестуют решение властей Эквадора, которые хотят передать хранящиеся в лондонском посольстве документы представителям США. Это российским СМИ заявил эквадорский адвокат основателя WikiLeaks Карлос Поведа.

Ранее испанские СМИ сообщили, что американской стороне передадут документы, мобильные телефоны, компьютеры, карты памяти и иные носители информации Ассанжа. Обыск комнаты, где он жил, состоится 20 мая.

По словам Поведы, соответствующее решение было вынесено 1 мая судьей в эквадорской столице Кито.

"Мы опротестуем это постановление. Мы опротестуем его как в суде, так и в прокуратуре и будем ждать решения этих инстанций", - сказал адвокат.

Он указал, что Ассанж остается гражданином Эквадора и, поскольку в этой стране против него не ведется никакого расследования, связанные с ним вещественные доказательства не могут быть переданы в третью страну.

Также юрист сообщил, что британские власти задерживают выдачу ему визы, что делает невозможным присутствие адвоката на месте расследования в Лондоне.

"Все эти помехи делают юридически недействительной всю ситуацию", - добавил он.

Ассанж подавлен, но не сломлен

"Ассанж подавлен, но не сломлен. Он очень сильный человек. Он будет бороться. Он знает, что не виновен, что не делал ничего плохого. Вот почему он надеется на поддержку общества", - сказал главный редактор сайта Wikileaks Кристин Храфнссон журналистам.

Он считает, что все, что сейчас происходит с основателем Wikileaks, нельзя назвать правосудием.

"Я был шокирован увидеть моего друга - интеллектуала, издателя, журналиста, человека который изменил своей работой мир журналистики - сидящего в тюрьме усиленного режима. Он проводит полчаса в день на свежем воздухе, если погода это позволяет, и еще полчаса у него есть для того, чтобы заниматься чем-то еще… Это не правосудие", - добавил главный редактор Wikileaks.

Актриса Памела Андерсон, которая также посетила Ассанжа, призналась, что ей было тяжело увидеть друга за решеткой.

"Мне было трудно увидеть Джулиана здесь. Это тяжело и шокирует. Он не должен находиться в тюрьме усиленного режима, он не совершал насильственных действий, он невиновен. У него нет доступа к библиотеке, компьютеру, он полностью отрезан от информации. Он не может даже поговорить с детьми", - сказала журналистам актриса.

Она призвала поддерживать Ассанжа всеми доступными способами.

"Поддержка людей и сбор средств крайне важны. Ему необходима любая поддержка, так как она будет влиять на правосудие. Впереди долгая борьба, ему очень нужна поддержка. Это дело жизни. Он многим пожертвовал, чтобы сделать правду доступной нам", - сказала Андерсон.

Мероприятия в поддержку основателя WikiLeaks

Ранее Британская Партия социалистического равенства (SEP) провела в Лондоне публичное мероприятие в рамках глобальной кампании, целью которой является обеспечение справедливости и свободы для основателя WikiLeaks.

Национальный секретарь партии Крис Марсден заявил, что "машина лжи официальной прессы работает в ускоренном режиме, распространяя поддельные новости на службе вендетты американского и британского империализма против WikiLeaks".

"Наша открытая встреча в Лондоне является частью глобальной кампании по мобилизации работников и молодых людей, направленной на борьбу с этим политическим заговором и обеспечение справедливости и свободы для Ассанжа и Мэннинг", - заявил Марсден.

За что арестовали Ассанжа

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог. Как сообщил адвокат основателя WikiLeaks, британский суд 2 мая предоставил США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа.

© Ruptly Маргарита Симоньян прокомментировала арест Джулиана Ассанжа

По заявлению американского минюста, в Соединенных Штатах Ассанж обвиняется в сговоре с целью компьютерного взлома. Ордер на задержание и экстрадицию Ассанжа США направили Британии в декабре прошлого года. В случае экстрадиции и обвинительного приговора в США ему грозит максимальное наказание до пяти лет тюрьмы, однако обычно реальные сроки меньше максимально предусмотренных законом. Согласно законам, судить экстрадированного можно лишь по тем обвинениям, которые послужили поводом для экстрадиции. Тем не менее сторонники Ассанжа и его адвокаты утверждают, что в США Ассанжу могут грозить пытки и даже смертная казнь.

В Британии Ассанж 1 мая был приговорен к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.

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