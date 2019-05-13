СМИ: США предлагают провести встречу Путина и Трампа

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Вашингтон запросил встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры двух глав государств могут состояться на полях саммита "Двадцатки" в японской Осаке, запланированного на конец июня, сообщают российские СМИ.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков в комментарии РИА Новости допустил возможность встречи Путина и Трампа. По словам дипломата, этот вопрос может быть затронут во время визита госсекретаря Майка Помпео в Сочи 14 мая.
Он отметил, что американская сторона ранее "сама перечеркивала достигнутые договоренности и меняла свои планы", и призвал "не предвосхищать никаких обсуждений".
В последний раз Путин и Трамп общались по телефону 3 мая, тогда беседа глав государств длилась почти полтора часа. В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона. Последняя личная встреча президентов прошла в июле прошлого года в Хельсинки.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK