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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

СМИ: США предлагают провести встречу Путина и Трампа

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Из дипломатических источников стало известно, что этот вопрос может быть затронут во время визита госсекретаря Майка Помпео в Сочи 14 мая.

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Вашингтон запросил встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры двух глав государств могут состояться на полях саммита "Двадцатки" в японской Осаке, запланированного на конец июня, сообщают российские СМИ.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
© Sputnik / Сергей Гунеев
У Путина и Трампа состоялся продолжительный телефонный разговор

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков в комментарии РИА Новости допустил возможность встречи Путина и Трампа. По словам дипломата, этот вопрос может быть затронут во время визита госсекретаря Майка Помпео в Сочи 14 мая.

Он отметил, что американская сторона ранее "сама перечеркивала достигнутые договоренности и меняла свои планы", и призвал "не предвосхищать никаких обсуждений".

В последний раз Путин и Трамп общались по телефону 3 мая, тогда беседа глав государств длилась почти полтора часа. В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона. Последняя личная встреча президентов прошла в июле прошлого года в Хельсинки.

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