Ушаков не подтверждает, что США запросили встречу Путина и Трампа

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Американская сторона пока не запрашивала двустороннюю встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
СМИ: США предлагают провести встречу Путина и Трампа >>>
"Нет, ещё не было, такого не было", - сказал Ушаков представителям СМИ в ответ на вопрос, поступил ли соответствующий запрос от Вашингтона.
Кремль прокомментировал сообщения о желании Трампа встретиться с Путиным на саммите в Японии: «не было такого» pic.twitter.com/nQraOt8td5— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 мая 2019 г.
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