Сочи: Помпео прибыл на российско-американские переговоры

После приземления гость отправился на дискуссию с Лавровым, а вечером главы внешнеполитических ведомств двух стран встретятся с Путиным.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с первым в этой должности визитом в Россию, чтобы провести переговоры с президентом Владимиром Путиным и своим коллегой Сергеем Лавровым.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta В госдепе заявили, что Помпео посетит Россию и встретится с Путиным

Борт госсекретаря приземлился примерно в 14.00. Далее Помпео отправится на переговоры с Лавровым, а вечером главы внешнеполитических ведомств двух стран отправятся на встречу с Путиным.

В повестке переговоров - двусторонние отношения, стратегическая стабильность и вопросы разоружения, ситуации в Венесуэле, Сирии, на Украине и Корейском полуострове, а также кризис вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил российским журналистам, что стороны могут затронуть возможность встреч лидеров РФ и США в июне в японской Осаке на полях саммита G20.

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