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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи.

Лавров и Помпео провели за столом переговоров почти три часа - видео

© Sputnik / Екатерина Лызлова
Политика
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В эти минуты главы внешнеполитических ведомств двух стран дают пресс-конференцию.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Переговоры глав МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Помпео продлились почти три часа, передают российские СМИ.

Майк Помпео
© REUTERS / POOL / Pavel Golovkin
Сочи: Помпео прибыл на российско-американские переговоры

В эти минуты главы внешнеполитических ведомств дают пресс-конференцию, а позже направятся в летнюю резиденцию президента РФ Бочаров Ручей. Как ожидается, там они встретятся с российским лидером Владимиром Путиным и расскажут о результатах переговоров.

Для Помпео этот визит в Россию первый в качестве главы госдепа.

На протокольной части переговоров Лавров и Помпео отметили, что у США и РФ остаются расхождения по многим вопросам, но обе стороны заинтересованы в нормализации отношений и нахождении точек соприкосновения по спорным проблемам.

"Считаю, что пора начать выстраивать новую, более ответственную конструктивную матрицу взаимного восприятия друг друга. Мы к этому готовы, разумеется, если наши американские партнеры проявляют встречную заинтересованность", - сказал Лавров.

По его словам, с обеих сторон - России и США - "накопилось немало подозрений и предубеждений", но от этого ни Москва, ни Вашингтон ничего не выигрывают, напротив - "взаимное ожесточение" увеличивает риски для безопасности обеих сторон, а также вызывает тревогу у всего мирового сообщества.

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