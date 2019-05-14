Лавров: диалог с Помпео был откровенным и полезным - видео

Главы дипведомств России и США встретились с представителями российских и зарубежных СМИ по завершении состоявшихся переговоров.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Помпео продлилась почти три часа.

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал состоявшийся разговор откровенным и полезным.

© Sputnik / Екатерина Лызлова Лавров и Помпео провели за столом переговоров почти три часа - видео

По словам Лаврова, был обсужден широкий круг вопросов. Среди них - Венесуэла, КНДР, Сирия, Украина, Афганистан, ситуация с ядерной программой Ирана, ДРСМД и проблема продления ДСНВ.

Стороны рассмотрели и темы двусторонней повестки, в частности распространяемые инсинуации о сговоре России с Трампом.

Министр иностранных дел РФ назвал эти утверждения "полнейшей фикцией".

Смотрите запись пресс-конференции Сергея Лаврова и Марка Помпео на сайте Sputnik.

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