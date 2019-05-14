Додон позвонил Зеленскому, не за горами и их встреча

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Игорь Додон лично поздравил политика с избранием на высокий пост и пожелал ему успехов. Собеседники обсудили отношения между нашими двумя странами в различных областях, представляющих взаимный интерес, а также договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу.

Ранее Додона направил Зеленскому послание после второго тура президентских выборов на Украине, прошедшего 21 апреля.

"Примите мои самые искренние поздравления по случаю избрания на пост президента Украины и добрые пожелания больших успехов и удачи в реализации поставленных целей. Убежден, что ваша деятельность на высшем государственном посту будет служить дальнейшему процветанию Украины во имя и на благо ее трудолюбивого народа", - говорилось в тексте поздравления.

Во втором туре выборов президента Украины кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов. Таким образом, он практически в три раза опередил своего конкурента - действующего украинского лидера Петра Порошенко, который заручился поддержкой 24,45% граждан.

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