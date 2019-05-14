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Президент РФ Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи.

Путин допускает, что Трамп стремится к восстановлению отношений

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Президент России принимает в Сочи госсекретаря США Марка Помпео.

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Во встрече также принимают участие директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник российского лидера Юрий Ушаков.

До этого состоялись переговоры глав дипведомств России и США, которые Лавров оценил как "откровенные и полезные". 

Российский лидер Владимир Путин на встрече с гостем заявил, что в ходе недавнего разговора с американским лидером Дональдом Трампом у него создалось впечатление, что тот настроен на восстановление российско-американских отношений.

Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с госсекретарем США М. Помпео
© Sputnik / Екатерина Лызлова
Лавров: диалог с Помпео был откровенным и полезным - видео

"Как вы знаете, несколько дней назад я имел удовольствие разговаривать с президентом США по телефону, у меня создалось впечатление, что президент настроен на восстановление российско-американских связей, контактов, на совместное решение вопросов, которые представляют для нас взаимный интерес", - заявил Путин в ходе встречи с Помпео.

Глава государства выразил надежду, что визит госсекретаря США поспособствует восстановлению полноформатных отношений Вашингтона и Москвы.

"Сейчас наш министр иностранных дел очень коротко рассказал о ваших переговорах. Мне бы очень хотелось, чтобы ваш визит в Россию - а в качестве государственного секретаря вы приехали в нашу страну впервые - пошел на пользу нашим двухсторонним связям и способствовал бы их развитию. Мы очень рады вас видеть, добро пожаловать", - сказал Путин на встрече с Помпео во вторник.

Президент России планирует обсудить с госсекретарем США вопросы стабильности мировых энергетических рынков, учитывая тот факт, что США являются крупнейшим производителем нефти.

"Мы знаем, что США становятся, уже стали, крупнейшим производителем нефти, в этом смысле у нас тоже есть, о чем говорить с точки зрения стабильности на мировых энергетических рынках. Есть и другие направления возможного взаимодействия в сфере экономики. Надеюсь, что все это будет предметом обсуждения", - сказал Путин на встрече с Помпео.

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