Ушаков: Путин и Помпео провели неплохой предметный разговор

Важна заинтересованность двух сторон в том, чтобы начать выправление отношений.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео провели предметный разговор, стороны подтвердили начало выправления отношений, заявил представителям прессы помощник российского лидера Юрий Ушаков.

© Sputnik / Сергей Гунеев Путин допускает, что Трамп хочет восстановления отношений, в этом заинтересована и Россия

"Состоялся неплохой, предметный разговор. Подтверждена, что очень важно, заинтересованность двух сторон, чтобы начать выправление отношений и восстанавливать постепенно каналы общения", — сказал Ушаков после переговоров Путина и Помпео.

Он отметил, что беседа продолжалась полтора часа, как и предыдущий телефонный контакт с президентом США Дональдом Трампом.

"И, собственно, госсекретарь, как мы понимаем, приехал для того, чтобы продолжить обсуждение тех моментов, которые были обозначены в ходе упомянутого телефонного разговора", — подчеркнул помощник президента.

"Что обсуждалось, какие вопросы? Некоторые вопросы двусторонней повестки дня и в основном, конечно, международной проблематики. Вопросы стратегической стабильности, вопросы разоруженческого, нераспространенческого досье и актуальные региональные проблемы", — поделился он подробностями разговора.

Прорыва в отношениях США и РФ пока не чувствуется, но деловой настрой американской стороны проявился, заявил журналистам Ушаков.

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