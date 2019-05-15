Ушаков: Путин и Помпео провели неплохой предметный разговор

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео провели предметный разговор, стороны подтвердили начало выправления отношений, заявил представителям прессы помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Состоялся неплохой, предметный разговор. Подтверждена, что очень важно, заинтересованность двух сторон, чтобы начать выправление отношений и восстанавливать постепенно каналы общения", — сказал Ушаков после переговоров Путина и Помпео.
Он отметил, что беседа продолжалась полтора часа, как и предыдущий телефонный контакт с президентом США Дональдом Трампом.
"И, собственно, госсекретарь, как мы понимаем, приехал для того, чтобы продолжить обсуждение тех моментов, которые были обозначены в ходе упомянутого телефонного разговора", — подчеркнул помощник президента.
"Что обсуждалось, какие вопросы? Некоторые вопросы двусторонней повестки дня и в основном, конечно, международной проблематики. Вопросы стратегической стабильности, вопросы разоруженческого, нераспространенческого досье и актуальные региональные проблемы", — поделился он подробностями разговора.
Прорыва в отношениях США и РФ пока не чувствуется, но деловой настрой американской стороны проявился, заявил журналистам Ушаков.
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