У встречи Путина и Помпео "будет продолжение", уверен Нарышкин

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал "неплохой" встречу президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Майком Помпео, выразив уверенность в том, что у нее "будет продолжение".

"Вчера состоялась неплохая встреча... Встреча проходила, действительно, в очень хорошей атмосфере, в хорошей профессиональной атмосфере. Как это говорят, стороны понимают друг друга и ищут точки соприкосновения, и я уверен, что будет продолжение", - сказал Нарышкин журналистам, комментируя итоги переговоров.

© Sputnik / Сергей Гунеев Путин допускает, что Трамп хочет восстановления отношений, в этом заинтересована и Россия

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков высказал мнение, что президент России и госсекретарь США провели предметный разговор, стороны подтвердили начало выправления отношений.

Помпео во вторник в Сочи провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, также госсекретаря принял президент России Владимир Путин.

Это был первый визит Помпео в Россию в качестве госсекретаря, на должность которого он был назначен в марте 2018 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK