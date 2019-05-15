У встречи Путина и Помпео "будет продолжение", уверен Нарышкин

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал "неплохой" встречу президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Майком Помпео, выразив уверенность в том, что у нее "будет продолжение".
"Вчера состоялась неплохая встреча... Встреча проходила, действительно, в очень хорошей атмосфере, в хорошей профессиональной атмосфере. Как это говорят, стороны понимают друг друга и ищут точки соприкосновения, и я уверен, что будет продолжение", - сказал Нарышкин журналистам, комментируя итоги переговоров.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков высказал мнение, что президент России и госсекретарь США провели предметный разговор, стороны подтвердили начало выправления отношений.
Помпео во вторник в Сочи провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, также госсекретаря принял президент России Владимир Путин.
Это был первый визит Помпео в Россию в качестве госсекретаря, на должность которого он был назначен в марте 2018 года.
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