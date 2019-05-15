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Путин: Россия не может спасать все подряд, она не пожарная команда

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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Глава государства дал свою оценку ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) относительно ядерной программы Ирана.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Если Иран заявит о выходе из ядерной сделки, все забудут, что США первыми от нее отказались, заявил президент РФ Владимир Путин.

"...Как только Иран сделает первые шаги в ответ, сам заявит, что откуда-то выходит, назавтра все забудут, что инициатором разрушения были Соединенные Штаты, и вина на все будет возложена на Иран. И общественное мнение, мировое, будет целенаправленно сдвигаться в эту сторону", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-австрийских переговоров.

Президент РФ Владимир Путин, архивное фото
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин: ядерная сделка с Ираном должна соблюдаться всеми сторонами

Как подчеркнул далее президент, говоря о ситуации с СВПД, - Россия не пожарная команда, она не может спасать все подряд, особенно то, что зависит не только от нее.

По словам Владимира Путина, он не раз говорил иранцам, что не видит целесообразности для них самих выходить из этого договора.

"Но посмотрим, что будет происходить, Россия - не пожарная команда, мы не можем все подряд спасать, что от нас в полной мере не зависит. Мы свою роль сыграли, мы и дальше готовы такую позитивную роль играть. Но это зависит не только от нас, это зависит от всех партнеров, от всех игроков, включая и Соединены Штаты, и европейские страны, и Иран", - сказал российский лидер.

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