Внесена ясность: дата вступления Зеленского в должность, ожидания украинцев

Верховная рада определилаcь с тем, когда состоится инаугурации избранного президента Украины.

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Голосами 315 парламентариев при необходимом минимуме в 226 решено, что церемония передачи Владимиру Зеленскому атрибутов и прерогатив главы государства пройдет 20 мая, сообщают украинские СМИ.

Сам новоизбранный президент настаивал на приведении его к присяге 19 мая. По его мнению, действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права роспуска Верховной рады в законодательные сроки.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон позвонил Зеленскому, не за горами и их встреча

Однако большинство парламентариев высказались против 19 мая, так как этот день на Украине традиционно является Днем памяти жертв политических репрессий. Депутаты посчитали, что проводить в этот день инаугурационные торжества и празднования неуместно.

Согласно законодательству, инаугурация должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов и публикации их в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня.

Между тем данные опроса, опубликованного на сайте социологической группы "Рейтинг" в четверг, показал чего ждут жители Украины от нового главы государства.

Так, 53,7% респондентов назвали первоочередной задачей Зеленского лишение неприкосновенности депутатов, судей и президента Украины.

Больше всего поддерживают этот шаг на востоке Украины – 63,6%, на севере – 59% и в центре – 53,1%. Меньше всего в Киеве – 43,4%.

По мнению 40,9% опрошенных, в первую очередь Зеленский должен выйти на прямые переговоры с Россией и неподконтрольными районами Луганской и Донецкой областей. Больше всего этот шаг поддерживают на востоке и юге Украины – 55% и 53,6% соответственно, меньше всего на западе – 29,8%.

Всего 11,4% украинцев считают, что прежде всего нужно перезапустить антикоррупционные органы (НАБУ, САП), а 9,9% выступают за то, чтобы сначала были проведены переговоры о вступлении в НАТО.

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