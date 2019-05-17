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Сергей Лавров

Лавров: Россия не стремится выйти из Совета Европы

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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Глава МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не отказывается ни от одного из своих обязательств, принятых в рамках Совета Европы, включая финансовые.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стремится выходить из Совета Европы и не отказывается ни от одного из своих обязательств, включая финансовые.

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© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Мы не стремимся выйти из Совета Европы, как об этом пытаются распускать слухи. Не отказываемся ни от одного из своих обязательств, включая финансовые", - говорится в тексте выступления Лаврова на министерской сессии Комитета министров Совета Европы в Хельсинки, опубликованном на сайте МИД РФ.

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"Ценим тот позитивный вклад, который СЕ внес и продолжает вносить в развитие российского национального права, реформирование судебной системы, системы органов исполнения наказаний, решение многих других гуманитарных вопросов", - сказал Лавров.

"Заинтересованы в продолжении нашей работы в СЕ на основе норм международного права, целей и принципов Устава ООН, которые должны толковаться и применяться в их неразрывной взаимосвязи", - добавил глава МИД РФ.

По мнению дипломата, решение о правах и обязательствах в Совете Европы открывает путь к разрешению кризиса в организации, теперь слово за ПАСЕ.

"Актуальнейшая задача - возвращение культуры консенсуса в Совет Европы. Сожалеем, что в силу неконструктивной позиции ряда делегаций не удалось вывести главные документы нынешней сессии на уровень консенсусной поддержки", - говорится в тексте выступления.

"Однако очевидно, что решение о правах и обязательствах, против которого выступили лишь несколько стран-членов, открывает путь к разрешению нынешнего кризиса в нашей организации на прочной основе ее Устава, который, подчеркну особо, обязаны соблюдать не только государства-члены, но и сами уставные органы", - сказал Лавров, отметив, что теперь "слово за ПАСЕ".

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Ранее в пятницу КМСЕ выпустил заявление, в котором говорится, что все страны СЕ должны иметь право на равноправное участие в Комитете и в ПАСЕ.

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Теги:
Россия, Сергей Лавров
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