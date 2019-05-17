Лавров: Россия не стремится выйти из Совета Европы

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стремится выходить из Совета Европы и не отказывается ни от одного из своих обязательств, включая финансовые.
"Мы не стремимся выйти из Совета Европы, как об этом пытаются распускать слухи. Не отказываемся ни от одного из своих обязательств, включая финансовые", - говорится в тексте выступления Лаврова на министерской сессии Комитета министров Совета Европы в Хельсинки, опубликованном на сайте МИД РФ.
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"Ценим тот позитивный вклад, который СЕ внес и продолжает вносить в развитие российского национального права, реформирование судебной системы, системы органов исполнения наказаний, решение многих других гуманитарных вопросов", - сказал Лавров.
"Заинтересованы в продолжении нашей работы в СЕ на основе норм международного права, целей и принципов Устава ООН, которые должны толковаться и применяться в их неразрывной взаимосвязи", - добавил глава МИД РФ.
По мнению дипломата, решение о правах и обязательствах в Совете Европы открывает путь к разрешению кризиса в организации, теперь слово за ПАСЕ.
"Актуальнейшая задача - возвращение культуры консенсуса в Совет Европы. Сожалеем, что в силу неконструктивной позиции ряда делегаций не удалось вывести главные документы нынешней сессии на уровень консенсусной поддержки", - говорится в тексте выступления.
"Однако очевидно, что решение о правах и обязательствах, против которого выступили лишь несколько стран-членов, открывает путь к разрешению нынешнего кризиса в нашей организации на прочной основе ее Устава, который, подчеркну особо, обязаны соблюдать не только государства-члены, но и сами уставные органы", - сказал Лавров, отметив, что теперь "слово за ПАСЕ".
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Ранее в пятницу КМСЕ выпустил заявление, в котором говорится, что все страны СЕ должны иметь право на равноправное участие в Комитете и в ПАСЕ.
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