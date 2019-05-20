Зеленский вступил в должность и объявил о роспуске Верховной рады

В понедельник утром состоялась инаугурация: Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что досрочно распускает Верховную раду.

"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!" — сказал он, выступая в парламенте.

В понедельник утром состоялась инаугурация: Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего главой Конституционного суда было объявлено о вступлении в должность президента.

© Sputnik / Стрингер Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

"Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", - сказал Зеленский.

Додон позвонил Зеленскому, не за горами и их встреча>>>

Он также встретился с главами иностранных делегаций и пообещал им, что "Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все будут гордиться".

Зеленский завершил свою речь на английском, пообещав, что Украина будет иметь славу по всему миру. Гости, прибывшие на инаугурацию, стоя приветствовали президента Украины.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK