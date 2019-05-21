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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков: если США предложат диалог двух лидеров на G20, Путин будет ему рад

Фотохост-агентство
Политика
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Однако, согласно источнику, со стороны Вашингтона никаких конкретных действий по организации встрече нет.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин будет рад провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Японии, однако со стороны США никаких действий по ее инициированию нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У нас пока нет информации, будет ли вообще что-то обсуждаться между Путиным и Трампом на "двадцатке" в Японии, потому что еще раз было выражено намерение публичное, но пока не было предпринято каких-либо конкретных действий по инициированию такой встречи и ее предложению", - заявил Песков.

Президент РФ Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи.
© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин допускает, что Трамп хочет восстановления отношений, в этом заинтересована и Россия

Это был ответ на вопрос журналистов, будет ли "Северный поток-2" обсуждаться на переговорах Путина и Трампа, если такая встреча состоится.

Песков не исключил, что вопросы энергобезопасности Европы могут быть затронуты на встрече лидеров, если она в итоге состоится.

"Безусловно, если это произойдет, если такая встреча будет инициирована, президент уже наш сказал, что будет рад такую встречу провести. И, очевидно, конечно, скажем так, вопросы энергобезопасности Европы вполне возможно, что могут быть затронуты", - подчеркнул он.

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