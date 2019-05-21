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Европейский парламент

Эксперты о скандале в Австрии — это спецоперация и попытка манипулирования

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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В политической провокации перед выборами в Европарламент попытались найти "русский след".

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Скандал вокруг видеозаписи с экс-вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе — это спланированная провокация перед выборами в Европарламент. Однако "разборки" между австрийскими политиками могут привести к неожиданному для них самих результату, считают политологи.

Спецоперация с компроматом

Ребенок смотрит через разрез, сделанный на одной из звезд, которые составляют флаг Европейского Союза, во время митинга поддержки, организованного в честь 60-летия Европейского Союза в Риме, в центре Бухареста, Румыния
© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea
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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал этот скандал "искусственным". Настоящей причиной конфликта стало политическое противоборство в Австрии накануне выборов в Европарламент, считает Брутер.

По мнению специалиста, Штрахе и его помощники не обсуждали никаких вопросов, которые могли бы быть отнесены к сфере национальной безопасности Австрии, а за дискуссией не последовало никаких действий, которые могли бы угрожать Австрии как государству или хотя бы ее экономическим интересам.

 "Курц [федеральный канцлер Австрии] давно хотел избавиться от Штрахе. Мы видим, что за неделю до выборов в Европарламент попытались опустить рейтинг правых партий, которые, по мнению христианских демократов, мешают им получить хороший результат. И это такая спецоперация, которая в подобных случаях применяется — давайте вывалим на них компромат", — сказал Владимир Брутер корреспонденту радио Sputnik Молдова.

Эксперт отметил, что скандальная публикация видео двухлетней давности последовала сразу же после визита австрийского президента в Москву. Таким образом, не исключено, что австрийским политикам, выступающим за нормализацию отношений с Россией, хотели преподать урок.

"Тем самым хотели показать, что любая инициатива в этом направлении сразу же вызовет реакцию в виде какого-нибудь компромата, который никакого отношения к повестке дня не имеет, но бьет по инициативе", — считает эксперт.

Попытка остановить восхождение правых партий в Европе

В воскресенье завершатся выборы в Европейский парламент и по опросам общественного мнения правые партии в странах ЕС набирают все больший и больший вес.

Здание Европейского парламента в Страсбурге
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Почему скандальные кадры, которым уже два года, не показывали общественности ранее? "Видео где-то прятали, чтобы оно имела эффект мощной бомбы за несколько дней до избрания европейского парламента", — считает немецкий политолог Александр Рар.

Силы, которые за этим стоят, пытаются дискредитировать не только австрийских правых, но и всех правых Европы, сказал эксперт корреспонденту радио Sputnik Молдова.

"Это спланированная провокация, организованная теми политическими силами в Европе, которые хотят во что бы то ни стало остановить восхождение правых популистских партий в Европейском парламенте", — считает Александр Рар.

Однако, по мнению эксперта, не исключено, что скандал окажет неожиданный для авторов провокации эффект. Вполне возможно, что избиратели, наоборот, будут возмущены тем фактом, что за государственным чиновником велась слежка, его целенаправленно провоцировали и вели скрытую съемку.

"Россия тут вообще ни при чем"

Вряд ли этот скандал скажется и на отношениях Австрии с Россией, сказал Александр Рар, отвечая на вопросы Sputnik Молдова.

"Россия тут вообще ни при чем. Если честно, думаю, что отношения даже улучшатся. В самом деле, после публикации видео, которым пытались уличить австрийского вице-канцлера в каких-то возможных связях с Россией, оказалось, что все это "фейк ньюс", какая-то выдумка. И что даже женщина на видео, которая притворялась, что она русская, оказалась гражданкой Латвии".

Эксперт напомнил о других скандалах с обвинениями "русских хакеров" и российских спецслужб во вмешательстве в политическую жизнь западных стран.

"Думаю, что во всех отношениях эти истории похожи. Выдумка и попытка манипулирования, построенная на лживой информации".

Австрийский Russiagate
© Ruptly / Reuters
Russiagate: австрийский вариант

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали видеозапись, снятую в 2017 году во время отдыха вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахена на Ибице. Немецкие издания утверждали, что чиновник обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая в действительности оказалась гражданкой Латвии.

Немецкая Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.

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Теги:
Европарламент, скандал, австрия
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