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Здание администрации президента Украины в центре Киева

Зеленский распустил Раду, досрочные выборы - через два месяца

© Sputnik / Андрей Стенин
Политика
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Указ о досрочном прекращении полномочий украинского парламента опубликован на сайте главы государства.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады. Соответствующий документ опубликован на президентском сайте.

"Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля 2019 года", — говорится в тексте.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

© Sputnik / Стрингер
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Накануне Зеленский вступил в должность и прямо в инаугурационной речи заявил, что распустит парламент. Позже он провел консультации с главами фракций и заявил, что основным аргументом для роспуска Рады стал низкий уровень доверия украинцев к этому институту власти, а юридическим основанием — то, что коалиция в парламенте не существовала с 2016 года.

Очередные выборы в Верховную раду планировались на октябрь.

В то же время Зеленский попросил главу Верховной рады Андрея Парубия созвать в среду внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах депутатов.

"Прошу председателя ВР Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", - написал Зеленский в микроблоге Twitter во вторник.

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