Рябков: есть возможность для встречи Путина и Трампа

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Возможность встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа существует, и разговор, видимо, будет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не получали никаких конкретных предложений от американской стороны относительно того, в каком формате, когда именно такая встреча могла бы состояться", - сказал Рябков.

"Но, как об этом говорил президент, возможность есть, и, видимо разговор так или иначе состоится. Но инициатива, проявленная американской стороной, пока не конкретизирована", - добавил замглавы МИД РФ.

© Sputnik / Григорий Сысоев Осторожный оптимизм: Слуцкий оценил разговор Путина и Трампа

В начале мая сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Политики общались около полутора часов, обсудив широкий круг вопросов.

В Кремле уточнили, что телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что стороны обсудили ситуацию в КНДР и Венесуэле, возможное новое ядерное соглашение между Россией, США и Китаем, а также доклад Мюллера.

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