Скандал с экс-вице-канцлером Австрии: названы предполагаемые организаторы

Информацию предоставил человек из окружения политика, который был вынужден подать в отставку.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Организаторами скандала вокруг встречи экс-вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе и его доверенного лица, бывшего политика Йоханна Гуденуса, могли быть адвокат из Вены и посредник из Германии, заявил Гуденус в беседе с австрийским изданием Kurier.

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Как сообщил изданию Гуденус, его первая встреча с предполагаемой племянницей латвийских олигархов произошла в венском ресторане 24 марта 2017 года. Стороны встретились, так как она проявила интерес к земельному участку семьи Гуденуса и планировала его купить. На ужине также присутствовали жена политика, адвокат и компаньон женщины Юлиан Талер (Julian Thaler) из Мюнхена.

"Агент по продаже недвижимости, которая давно находилась с нами в дружеских отношениях, позвонила и сказала, что некто интересуется нашими охотничьими угодьями", - приводит слова Гуденуса издание.

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По его словам, адвокат из Вены, имя которого издание не называет, занялся этой сделкой. Он связался с лицами, которые хотели приобрести земли семьи Гуденуса, и подтвердил, что их личности являются подлинными. "Он (адвокат – ред.) показал мне копию паспорта латвийки. Это был паспорт ЕС", - рассказ изданию Гуденус.

Как заявил Гуденус, Талер был компаньоном латвийки. "Адвокат из Вены и он сказали, что они старые друзья", - отметил экс-политик. После, как он заявил изданию, в течение полугода состоялось еще много встреч. И летом 2017 года состоялась встреча на Ибице, в этот раз без адвоката.

По словам Гуденуса, он не думал о том, попадет ли в ловушку. "Мне неловко, что я втянул туда шефа (экс-вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе – ред.)", - добавил он.

Издание Kurier пыталось связаться с адвокатом из Вены, однако, на электронное письмо издания ответил его адвокат, который сообщил, что клиент не будет обсуждать эту тему.

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За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.

При этом сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, назвавший ситуацию целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.

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