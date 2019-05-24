Мэй объявила об отставке: что стало причиной такого решения

Ровно через две недели Тереза Мэй намерена покинуть пост председателя Консервативной партии Великобритании, а это означает, что ей придется освободить и кресло премьер-министра.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня, пишет РИА Новости.

Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, в том числе члены кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны. Однако она еще успеет принять президента США Дональда Трампа, прибывающего в начале июня в Великобританию с государственным визитом.

Процесс выборов нового лидера партии официально начнется после 7 июня, хотя основной на данный момент кандидат - бывший глава МИД Борис Джонсон - уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру.

Рассматривает такую возможность и экс-глава палаты общин Андреа Лидсом. Среди потенциальных кандидатов называются и руководитель МИД Джереми Хант, а также глава МВД Саджид Джавид.

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До тех пор, пока не будет избран новый глава кабинета, а этот процесс занимает обычно порядка шести недель, Мэй останется временным исполняющим обязанности премьера.

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