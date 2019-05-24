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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Запреты на въезд — МИД России прокомментировал действия Кишинева

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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Запреты российским гражданам на въезд в Молдову "не способствуют конструктивному развитию российско-молдавских отношений".

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Министерство иностранных дел России отмечает, что в Молдове продолжают препятствовать поездкам российских граждан в республику. Эта тема была затронута среди других на брифинге официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Посольство России в Молдове
© Sputnik / Родион Прока
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Захарова подчеркнула, что речь идет "даже не о представителях государственных структур РФ".

В частности, 15 мая в аэропорту Кишинева был задержан "для собеседования" директор Российского "ресурсного молодежного центра" Алексей Любцов, хотя о его визите посольство России заблаговременно проинформировало МИД Молдовы. Ранее во въезде в республику было отказано главе Комитета Общественной палаты России Александру Малькевичу, журналистке Дарье Асламовой, некоторым другим россиянам.

"Ничего кроме неприятия данная практика, естественно, вызвать не может. Убеждены, что такие действия не способствуют конструктивному развитию российско-молдавских отношений", - заявила Мария Захарова.

Она отметила, что подобные инциденты происходят на фоне "результативно прошедших" двусторонних консультаций по пенсионному обеспечению граждан двух стран, которые состоялись 14-15 мая в Кишиневе.

"Особенно мне интересно, почему препятствовали во въезде Д. М. Асламовой, если они считают, что она будет задавать там неудобные вопросы, пересмотрите интервью, которое она брала у Министра иностранных дел России С. В. Лаврова. Вот, где были неудобные вопросы и жесткая полемика. Ничего, живы остались", - заметила официальный представитель МИД РФ.

 

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Теги:
МИД РФ, Мария Захарова
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