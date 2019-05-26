Явка на выборах в Европарламент была выше прогнозируемой

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Предварительная данные о выборах в Европарламент по всем 27 странам ЕС показывают, что правом голоса воспользовалось большинство избирателей, сообщил в воскресенье журналистам представитель ЕП.
Это самый высокий показатель за последние годы,
"Оценка явки по 27 странам составила 51%, что больше, чем на предыдущих выборах (2014) и за последние годы. Если смотреть на данные с учетом Великобритании, то показатель составит от 49% до 52%", - сообщил он.
Средняя по ЕС явка на выборах 2014 года составила 42,61%.
Что касается политических предпочтений электората, то общая картина станет ясной позже.
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