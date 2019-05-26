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Выборы в Европарламент

Явка на выборах в Европарламент была выше прогнозируемой

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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К урнам пришли более половины граждан с правом голоса.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Предварительная данные о выборах в Европарламент по всем 27 странам ЕС показывают, что правом голоса воспользовалось большинство избирателей, сообщил в воскресенье журналистам представитель ЕП.

Здание Европейского парламента в Страсбурге
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Раздробленный политический ландшафт: фон, на котором избирают евродепутатов

Это самый высокий показатель за последние годы,

"Оценка явки по 27 странам составила 51%, что больше, чем на предыдущих выборах (2014) и за последние годы. Если смотреть на данные с учетом Великобритании, то показатель составит от 49% до 52%", - сообщил он.

Средняя по ЕС явка на выборах 2014 года составила 42,61%.

Что касается политических предпочтений электората, то общая картина станет ясной позже.

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