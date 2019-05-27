Выборы в Европарламент: результаты по Румынии

При обработке 96,5% бюллетеней на выборах в Европарламент в Румынии лидируют национал-либералы.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. В минувшие выходные жители Европы выбирали Европарламент. И уже сегодня стали известны предварительны итоги по странам. Национально-либеральная партия Румынии к моменту написания заметки набрала 26,81% на выборах в Европарламент. Об этом свидетельствуют данные Центрального избирательного бюро страны после обработки 96,53% голосов.

На втором месте оказалась Социал-демократическая партия, у которой 23,39% голосов. Следом идет коалиция партии "Союз спасения Румынии" и "Партии, свободы единства и солидарности" (USR-PLUS), она получает 21,37%.

Партия "За Румынию" (PRO România) набрала 6,62%, Партия "Народное движение" — 5,66%, Демократический союз венгров Румынии (UDMR) - 5,46%, "Альянс либералов и демократов" (ALDE) - 4,24% голосов.

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Всего на выборах в ЕП свои кандидатуры в Румынии выставили 13 партий и три независимых депутата. По предварительным данным, представленным на сайте Европарламента, 32 румынских депутата распределятся следующим образом: 14 человек пополнят ряды фракции Европейской народной партии, 10 человек присоединятся к фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов, 7 человек окажутся во фракции Альянса либералов и демократов за Европу и еще один попадет во фракцию Европейских консерваторов и реформистов.

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