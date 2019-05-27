Выборы в Европарламент: как голосовали молдаване с румынскими паспортами

Около 38 тысяч граждан, обладающие румынскими паспортами и проживающие на территории нашей республики, смогли отдать свои голоса на выборах в Европарламент на 36 избирательных участках, открытых в Молдове.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. В воскресенье, 26 мая, все, кто обладает румынским гражданством и проживает в Молдове, смогли осуществить свое право голоса на 36 участках, открытых в республике.

Порядка двух тысяч избирателей воспользовались правом голоса на участке № 246, открытом в консульстве Румынии. Активно голосовали избиратели также на участках в Яловенах и Дурлештах, а также на 12 избирательных участках, функционировавших в Кишиневе.

Самыми неактивными были избиратели на участках в Джурджулештах (312 проголосовавших), во Флорештах (452 человека) и в Карабетовке (196 граждан Румынии).

© Sputnik / Алексей Витвицкий Явка на выборах в Европарламент была выше прогнозируемой

Активнее всего на прошедших выборах в Европарламент голосовали граждане от 45 до 64 лет. Наименьшую активность проявили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Избиратели в Молдове были одними из самых активных участников выборов, наряду с избирателями из Италии, Испании, Германии и Великобритании.

Всего по Молдове можно было осуществить право голоса на 36 избирательных участках, однако на некоторых из них образовались очереди. Но в целом, по информации румынского Центризбиркома, голосование прошло хорошо.

„Мы все видели бесконечные очереди на многих избирательных участках, особенно в диаспоре. Я благодарю всех, кто проявил терпение, чтобы прийти и отдать свой голос”, - заявил президент Румынии.

Всего в нашей республике на выборы в Европарламент к урнам вышли 37 тысяч 888 избирателей с румынскими паспортами.

© REUTERS / PHILIPPE HUGUEN Что будет с долларом и евро на фоне итогов выборов в Европарламент

Предварительно из 751 места в Европарламенте 178 мандатов получила Европейская народная партия, на втором месте расположился Прогрессивный альянс социалистов и демократов - 152 места, на третьем - Альянс либералов и демократов для Европы со 108 мандатами.

Ранее политолог Анжела Колацки заявила для Sputnik, что эти выборы крайне важны и для Молдовы, поскольку являются ключевыми, способными изменить расстановку сил и повлиять на дальнейшую судьбу Евросоюза.

"Будет очень интересно посмотреть, кто из новых партий попадет, сколько евроскептиков будет в новом парламенте. Какое будет между ними соотношение сил", - сказала Колацки в эфире передачи "Утро на Sputnik’е".

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