11:36 27 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD18.05
  • RUB0.28
  • RON4.24
  • UAH0.68
Поиск

Выборы в Европарламент: как голосовали молдаване с румынскими паспортами

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
Получить короткую ссылку
13510

Около 38 тысяч граждан, обладающие румынскими паспортами и проживающие на территории нашей республики, смогли отдать свои голоса на выборах в Европарламент на 36 избирательных участках, открытых в Молдове.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. В воскресенье, 26 мая, все, кто обладает румынским гражданством и проживает в Молдове, смогли осуществить свое право голоса на 36 участках, открытых в республике. 

Порядка двух тысяч избирателей воспользовались правом голоса на участке № 246, открытом в консульстве Румынии. Активно голосовали избиратели также на участках в Яловенах и Дурлештах, а также на 12 избирательных участках, функционировавших в Кишиневе. 

Самыми неактивными были избиратели на участках в Джурджулештах (312 проголосовавших), во Флорештах (452 человека) и в Карабетовке (196 граждан Румынии). 

Выборы в Европарламент
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Явка на выборах в Европарламент была выше прогнозируемой

Активнее всего на прошедших выборах в Европарламент голосовали граждане от 45 до 64 лет. Наименьшую активность проявили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. 

Избиратели в Молдове были одними из самых активных участников выборов, наряду с избирателями из Италии, Испании, Германии и Великобритании.

Всего по Молдове можно было осуществить право голоса на 36 избирательных участках, однако на некоторых из них образовались очереди. Но в целом, по информации румынского Центризбиркома, голосование прошло хорошо. 

„Мы все видели бесконечные очереди на многих избирательных участках, особенно в диаспоре. Я благодарю всех, кто проявил терпение, чтобы прийти и отдать свой голос”, - заявил президент Румынии.

Всего в нашей республике на выборы в Европарламент к урнам вышли 37 тысяч 888 избирателей с румынскими паспортами.

© REUTERS / PHILIPPE HUGUEN
Что будет с долларом и евро на фоне итогов выборов в Европарламент

Предварительно из 751 места в Европарламенте 178 мандатов получила Европейская народная партия, на втором месте расположился Прогрессивный альянс социалистов и демократов - 152 места, на третьем - Альянс либералов и демократов для Европы со 108 мандатами.

Ранее политолог Анжела Колацки заявила для Sputnik, что эти выборы крайне важны и для Молдовы, поскольку являются ключевыми, способными изменить расстановку сил и повлиять на дальнейшую судьбу Евросоюза.

"Будет очень интересно посмотреть, кто из новых партий попадет, сколько евроскептиков будет в новом парламенте. Какое будет между ними соотношение сил", - сказала Колацки в эфире передачи "Утро на Sputnik’е".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Колацки: от выборов в Европарламент будет зависеть и ситуация в Молдове
Выборы в Европарламент: ожидания экспертного сообщества
Теги:
голосование, Европарламент, Румыния, выборы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

VELOFUN
Без лимита на возраст, с драйвом и улыбкой: первый акт велопраздника - фото
LIVE: Финал суперсезона проекта Ты супер!
Завершающий аккорд суперсезона проекта "Ты супер!"
Защита от лесного клеща
Как защититься от укуса клеща

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться