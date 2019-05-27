Курцу выражен вотум недоверия, врио канцлера Австрии - глава Минфина Легер

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Президент Австрии Александер ван дер Беллен заявил, что освободит правительство Себастьяна Курца от исполнения обязанностей во вторник, временно исполнять обязанности канцлера будет его заместитель, министр финансов Хартвиг Лёгер.
Парламент Австрии в понедельник вынес вотум недоверия правительству во главе с Курцем.
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