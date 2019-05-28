Задержание главы Sputnik-Литва — это признание профессионализма журналиста

В редакции Sputnik-Литва уверены, что Марат Касем говорил о том, о чем понимал лучше всего.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Коллеги шеф-редактора Sputnik-Литва Марата Касема, задержанного сегодня в Вильнюсе, считают, что действия спецслужб Литвы связаны с профессиональной деятельностью журналиста.

"Марат Касем несколько лет назад пришёл к нам на радио Sputnik. Пришёл и сразу начал работать. Занимался в основном прибалтийской тематикой. Марат - гражданин Латвии. Поэтому писал и говорил о том, что понимал лучше всего. И с карьерой у него сложилось: Марат возглавил Sputnik Литва.

"Надо полагать, что столь пристальное внимание спецслужб и формулировка "угроза национальной безопасности" - это признание профессионализма и Марата, и Sputnik", - сообщили журналисты, передает телеграм-канал Ближнее зарубежье LIVE.

Журналист был задержан в аэропорту Вильнюса с формулировкой "угроза национальный безопасности". Ему установлен запрет на въезд в Литву сроком на пять лет.

В воскресенье в Литве прошли президентские выборы. Лидером гонки стал независимый кандидат и финансист Гитанас Науседа — он получил 66,7% голосов избирателей.

Науседа заявил во вторник, 28 мая, что отношение официального Вильнюса к России с его приходом не претерпит изменений: Литва продолжит нынешний курс на конфронтацию с нею, как и активную поддержку нынешних властей Украины.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В июле 2018 года в Риге сотрудниками Полиции безопасности Министерства внутренних дел Латвии был задержан шеф-редактор Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс.

Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

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