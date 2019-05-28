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Рейд косовской полиции, 28 мая 2019 года.

Раненный в Косово российский сотрудник миссии ООН освобожден

© REUTERS / LAURA HASANI
Политика
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В Москве действия, предпринятые силовиками Приштины, резко осудили.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Задержанный в Косово российский сотрудник миссии ООН (УНМИК) освобожден, сообщила журналистам представитель организации по связям со СМИ Санам Долатшани.

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© Sputnik / Наталья Селиверстова
МИД России резко осудил инцидент с россиянином в Косово

Во вторник утром спецназ косовского МВД вторгся на территорию населенных сербами муниципалитетов на севере самопровозглашенной республики.

Были задержаны около 30 человек, в том числе два сотрудника миссии ООН в регионе, включая гражданина России Михаила Краснощекова. Позже уточнялось, что он ранен и госпитализирован.

Посольство России в Белграде, а также специальный представитель генсека ООН в Косово Захир Танин потребовали немедленного освобождения россиянина.

В каком состоянии сейчас находится Краснощеков, пока не уточняется.

В Москве резко осудили задержание сотрудников миссии, а поведение косоваров назвали прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США.

Ситуация в Косово

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

Игорь Пшеничников
© Photo: riss.ru
Политолог: Косово пугает Евросоюз "Великой Албанией"

В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

В феврале 2008 года албанские структуры Косово в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость. Республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.

Спустя три года Белград под давлением Брюсселя и для сближения с Евросоюзом был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами. Сейчас диалог приостановлен.

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