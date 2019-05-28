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Валентин Роженцовс

Глава Sputnik Латвия: прессинг и задержания - реакция на нашу работу

© Sputnik /
Политика
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Инцидент с шеф-редактором Sputnik Литва стал результатом честной и объективной работы журналистов издания, считают коллеги Касема.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Причиной задержания Марата Касема в Вильнюсе стал страх властей перед правдой, считает шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцовс.

"Это уже становится традицией — получать фидбек на нашу работу в виде прессинга и задержаний. Нас не любят в фоновом режиме, но время от времени стрелка индикатора ненависти уходит к верхней границе — к страху", - заявил Роженцовс специально для телеграм-канала "Ближнее зарубежье. LIVE".

По его мнению, объяснение может быть лишь одно: "А боятся нас в единственном случае, когда понимают, что мы где-то совсем рядом, наблюдаем за происходящим своими глазами, а значит, правдиво расскажем об увиденном".

© Sputnik
Коллеги шеф-редактора Sputnik-Литва осудили действия спецслужб Вильнюса

Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема связано с профессиональной деятельностью журналиста, убежден Роженцовс. По словам главы Sputnik Латвия, местные спецслужбы "успели запугать каждого, кто работал с редакцией", от фотографа и переводчиков до экспертов и политиков. "Беседы, допросы, задержания, аресты. Такой отдел кадров наоборот", — заметил он.

Особенное неудовольствие вызвала профессиональная, качественная и объективная работа Sputnik Литва на выборах президента страны, говорит глава Sputnik Латвия.

"Как вам удалось поговорить с людьми на избирательных участках? Откуда у вас живые интервью с бывшими и действующими политиками? Кто эти люди, работающие на вас, несмотря на все наши усилия? Почему они не боятся? Уверен, именно эти вопросы интересуют литовские спецслужбы. И не только литовские, а любой западной страны, где наши редакции выдают качественную и объективную журналистику", - заявил Роженцовс.

В Вильнюсе задержан шеф-редактор Sputnik Литва>>>

Марат Касем был задержан в аэропорту Вильнюса с формулировкой "угроза национальный безопасности". Ему установлен запрет на въезд в Литву сроком на пять лет.

В студии радио Sputnik
© Sputnik /
Бороться с правдой - нецивилизованно и недемократично, уверен политолог

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В июле 2018 года в Риге сотрудниками Полиции безопасности Министерства внутренних дел Латвии был задержан шеф-редактор Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс.

Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

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Теги:
свобода слова, Марат Касем
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