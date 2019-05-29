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Марат Касем

Это позор: посол России в Литве прокомментировал задержание Марата Касема

Sputnik
Политика
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Как отметил посол России в Литве Александр Удальцов, несмотря на то, что шеф-редактора Sputnik Литва Марат Касем - гражданин Латвии, здесь речь идет о праве на свободу слова.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Посол России в Литве Александр Удальцов назвал задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в Вильнюсе безобразной акцией, которая позорит Литву.

© Photo: Facebook / Марат Касем
В Вильнюсе задержан шеф-редактор Sputnik Литва

"К сожалению, эта акция очень ярко характеризует то, что сегодня происходит в Литве. Здесь идет развязанная властями страны открытая война с инакомыслием, борьба с любым проявлением каких-то взглядов, оценок, мыслей, которые отличаются от доктрины сегодняшней власти. Конечно, в этой борьбе журналисты российских изданий, информационных агентств - это первые враги, которые мыслят по-другому, а это - угроза государству", - приводит Sputnik Литва слова дипломата.

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Как отметил посол, несмотря на то, что Касем - гражданин Латвии, здесь речь идет о праве на свободу слова.

"Я с ним беседовал. Ему устроили трехчасовой допрос в таком иронично-издевательском ключе… Мы с вами можем догадываться, какие цели преследуют спецслужбы, устраивая такого рода допрос. Я повторю, что это позорище для Литвы", - добавил Удальцов.

Российский посол не считает, что Гитанас Науседа, побеждающий на президентских выборах в Литве, имеет какое-то отношение к произошедшему.

© Photo: Facebook / Марат Касем
Шеф-редактор Sputnik Литва рассказал подробности об инциденте в Вильнюсе

"Хотелось бы надеяться на то, что он увидит, какое наследство ему передают нынешние власти, в том числе на таких важных направлениях, как свобода слова, права человека, отношения с Россией. Будем надеяться, что он это услышит и как-то правильно оценит. Не будем торопиться, говоря о нем", - отметил Удальцов.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

Похожая ситуация характерна и для Молдовы. Ранее власти неоднократно не разрешали въезд в республику российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. В конце июля 2018 года в Молдову не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

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Теги:
Литва, Россия, комментарий, задержание
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