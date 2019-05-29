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Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон (справа) во время встречи в рамках саммита Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане

Беседы на полях саммита: Путин встретился с Додоном в Нур-Султане

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Тема:
Молдова и ЕАЭС (99)
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Президент России Владимир Путин на полях саммита Евразийского экономического союза провел встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Беседа Владимира Путина и Игоря Додона состоялась сразу после завершения заседания Высшего евразийского экономического совета.

ЕАЭС
© Sputnik / Asatur Yesayants
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Нынешнее заседание приурочено к 25-летию идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора о ЕАЭС. На встречу приглашены президент Молдовы как глава государства-наблюдателя при союзе, а также президент Таджикистана в качестве почетного гостя.

В ходе выступления на заседании Высшего евразийского экономического совета Игорь Додон выразил уверенность, что новое правительство будет тесно сотрудничать с органами Евразийского экономического союза после того, как в стране решатся внутриполитические вопросы.

"Наше участие в качестве наблюдателя могло быть более активным, если бы в этот процесс включилось и правительство Молдовы, но из-за внутриполитической ситуации, связанной с подготовкой к выборам, мы были вынуждены реализовывать свой статус силами президентской команды", - заявил Додон.

Он выразил уверенность, что "внутренние политические вопросы будут решены", и новое правительство Молдовы станет активно сотрудничать с рабочими органами ЕАЭС.

На выборах, прошедших 24 февраля, Партия социалистов, которая поддерживает действующего президента Додона и выступает за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, получила 35 мандатов, Демократическая партия во главе с Владимиром Плахотнюком — 30 мандатов, правый блок ACUM - 26 мандатов, партия "Шор" - семь. Также в парламент прошли три независимых кандидата.

Заседание межправительственного Евразийского совета
© Sputnik / Asatur Yesayants
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ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

ЕАЭС
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Тема:
Молдова и ЕАЭС (99)

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