Сергей Лавров объяснил причины провокации в Косове

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров со своим словенским коллегой Мирославом Цераром рассказал журналистам, что за провокацией стоят те, кто хочет превратить Балканы в буферную зону.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Последние события в Косове и Метохии спровоцированы теми, чья цель — создание из Балкан кордон, отгораживающий Европу от России. Об этом заявил в среду глава российского МИДа Сергей Лавров.

"Такие провокации устраивают те, кто хочет из Балкан создать санитарный кордон в отношении Российской Федерации. Ради этого необходимо втянуть все страны региона в НАТО", — отметил Лавров после переговоров с министром иностранных дел Словении Мирославом Цераром.

По словам дипломата, этой цели было подчинено все при решении вопроса о государственном наименовании Македонии.

"Мы сейчас видим, как пытаются Сербию заставить смириться с тем, что решение по независимости Косово должно быть оформлено и тем самым будет открываться путь в НАТО и для новых территорий", - отметил российский министр.

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Во вторник утром спецназ косовского МВД вторгся на территорию населенных сербами муниципалитетов на севере самопровозглашенной республики. Были задержаны около 30 человек, в том числе два сотрудника миссии ООН в регионе, включая гражданина России Михаила Краснощекова. Позже уточнялось, что он ранен и госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых гражданах. Президент Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.

Посольство России в Белграде, а также специальный представитель генсека ООН в Косово Захир Танин потребовали немедленного освобождения россиянина.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.