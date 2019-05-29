Москва ответила на обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

Нечистоплотный прием в отношении России не сработает, убежден постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Упрекая Россию в нарушении международных обязательств по контролю над вооружениями, США пытаются отвлечь внимание от своей деструктивной линии по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Так прокомментировал в среду обвинения Вашингтона в адрес Москвы в нарушении моратория на ядерные испытания постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее в СМИ США появилось сообщение со ссылкой на главу управления военной разведки Пентагона генерал-полковника Роберта Эшли-младшего, что Россия якобы не соблюдает мораторий на испытания ядерных зарядов, которые должны проводиться в соответствии с принципом "нулевой мощности". Мораторий предусмотрен Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Теперь, чтобы не быть объектом критики, американцы пытаются перевести стрелки на Россию. Не думаю, что этот нечистоплотный прием сработает", — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом РИА Новости, обратив внимание, на то, что американская администрация ранее решила содержать свои полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний.

Ульянов назвал обвинения США бездоказательными.

"Обращает на себя внимание использование американской стороной слова "возможно". Нечто подобное мы слышали в связи с делом Скрипалей: "вероятно", "весьма вероятно". Из уст официального лица подобные заявления звучат крайне несолидно. <…> Если нет стопроцентной уверенности и неопровержимых доказательств, бросаться такими обвинениями просто неприлично"", - подчеркнул собеседник.

Последнее ядерное испытание в СССР прошло 24 октября 1990 года. В 1996 году ООН приняла ДВЗЯИ, его подписали более 180 государств. При этом ряд стран так и не ратифицировали соглашение, в том числе США.