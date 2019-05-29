22:39 29 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.24
  • USD18.09
  • RUB0.28
  • RON4.25
  • UAH0.68
Поиск
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото

Москва ответила на обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

© Sputnik / Стрингер
Политика
Получить короткую ссылку
23 0 0

Нечистоплотный прием в отношении России не сработает, убежден постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Упрекая Россию в нарушении международных обязательств по контролю над вооружениями, США пытаются отвлечь внимание от своей деструктивной линии по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Так прокомментировал в среду обвинения Вашингтона в адрес Москвы в нарушении моратория на ядерные испытания постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Высокотехнологичная противоракетная система THAAD, предназначенная для перехвата баллистических ракет
© REUTERS / HANDOUT
Румыния: США разместят на территории страны систему ПРО THAAD

Ранее в СМИ США появилось сообщение со ссылкой на главу управления военной разведки Пентагона генерал-полковника Роберта Эшли-младшего, что Россия якобы не соблюдает мораторий на испытания ядерных зарядов, которые должны проводиться в соответствии с принципом "нулевой мощности". Мораторий предусмотрен Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Теперь, чтобы не быть объектом критики, американцы пытаются перевести стрелки на Россию. Не думаю, что этот нечистоплотный прием сработает", — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом РИА Новости, обратив внимание, на то, что американская администрация ранее решила содержать свои полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний.

Ульянов назвал обвинения США бездоказательными.

Gerald R. Ford (CVN 78).
© REUTERS / U.S. Navy/ Gitte Schirrmacher
Новый американский суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях

"Обращает на себя внимание использование американской стороной слова "возможно". Нечто подобное мы слышали в связи с делом Скрипалей: "вероятно", "весьма вероятно". Из уст официального лица подобные заявления звучат крайне несолидно. <…> Если нет стопроцентной уверенности и неопровержимых доказательств, бросаться такими обвинениями просто неприлично"", - подчеркнул собеседник.

Последнее ядерное испытание в СССР прошло 24 октября 1990 года. В 1996 году ООН приняла ДВЗЯИ, его подписали более 180 государств. При этом ряд стран так и не ратифицировали соглашение, в том числе США.

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Самые популярные туристические места среди фотографов мира
Путин объявил о пенсионном паритете на саммите ЕАЭС - видео
ЕАЭС
ЕАЭС: все, что нужно знать о союзе

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться