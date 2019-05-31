Лавров ответил на заявления США про испытания в России ядерного оружия

США, в отличие от России, не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал бредовыми домыслами заявления США о том, что Москва нарушила мораторий на ядерные испытания.

Ранее в СМИ с ссылкой на руководителя военной разведки США Роберта Эшли появились сообщения, что Россия, "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено. США, в отличие от России, не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.

Последнее ядерное испытание в СССР прошло 24 октября 1990 года. В 1996 году ООН приняла ДВЗЯИ, его подписали более 180 государств. При этом ряд стран так и не ратифицировали соглашение, в том числе США.

"Бредовость этих домыслов была уже обозначена и представителями Организации по запрещению ядерных испытаний, и уважаемыми, авторитетными экспертами в самих Соединённых Штатах", - сказал Лавров журналистам в Токио.

Глава российской дипломатии отправился в Японию с двухдневным визитом для участия в четвертом раунде переговоров руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "2+2". Состоится также и отдельная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK