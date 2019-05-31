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Неформальная встреча глав государств СНГ

Что обсуждали на саммите глав стран-участниц СНГ

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Участники заседания обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. В столице Узбекистана - Ашхабаде, прошло заседание Совета глав правительств СНГ. В работе саммита принимал участие премьер-министр России Дмитрий Медведев. 

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В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между государствами-участниками СНГ, сообщается на официальном сайте исполнительного комитета Содружества.

В узком составе главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств, а также определили дату и место проведения очередного заседания СГП. По предложению Российской Федерации оно состоится 25 октября 2019 года в городе Москве.

В ходе заседания в широком формате, заслушав и обсудив информацию Председателя Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александра Шумилина, главы правительств приняли Решение о подготовке проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года.

Также в широком формате было одобрено Соглашение о взаимодействии таможенных органов государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, принятие которого должно обеспечить дальнейшее укрепление и развитие таможенного сотрудничества на пространстве Содружества, а также создать правовые основания для обмена между таможенными органами важной информацией, использование которой в системах управления рисками обеспечит надлежащий уровень защиты таможенными органами прав на объекты интеллектуальной собственности во взаимной торговле стран СНГ. С информацией по этому вопросу выступил руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин.

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Без обсуждения подписаны ряд документов, прошедших внутригосударственное согласование.

 В частности, подписано Соглашение о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований государств – участников СНГ, которое будет способствовать формированию общего научного пространства и эффективного механизма сотрудничества в области научной деятельности стран Содружества, развитию научно-технического потенциала организаций, работающих в области фундаментальной науки, взаимодействию научно-исследовательских структур и отдельных ученых (в том числе молодых кадров) в рамках осуществления перспективных исследовательских программ и проектов фундаментальных исследований, совершенствованию механизмов финансирования межгосударственных (многосторонних) научных проектов, а, следовательно, повышению уровня конкурентоспособности научной сферы и в целом государств – участников СНГ на мировом рынке.

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Подписано также Соглашение о сотрудничестве в области музейного дела. В основу статей Соглашения положены нормы взаимодействия по актуальным направлениям музейного дела, в том числе определяющие сохранность и своевременный возврат музейных предметов, реализацию совместных выставочных проектов и научных программ, сотрудничество в переподготовке и повышении квалификации музейных работников, обмен опытом по внедрению современных технологий в организации выставок, а также в области хранения, реставрации и консервации музейных предметов, изготовление и обмен электронными копиями музейных предметов и другие.

Принятие документа будет способствовать укреплению взаимодействия государств СНГ в сфере культуры, сохранению лучших традиций сотрудничества в области музейного дела и расширению музейно-выставочного обмена на пространстве Содружества.

Кроме того, главами правительств подписаны ряд протоколов о внесении изменений в ранее принятые документы, что позволит расширить и углубить взаимодействие стран Содружества в области торговли, таможенного оформления и контроля товаров, а также их транзита через территории стран СНГ.

Советом глав правительств СНГ принято Решение о назначении полковника Жаната Сайполдаева (Республика Казахстан) первым заместителем Руководителя Антитеррористического центра государств – участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщили корреспонденту Sputnik в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции, от Молдовы во встрече Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде принял участие Чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Беларуси Виктор Сорочан. Он является постоянным представителем страны при уставных и других органах СНГ и участвует в Совете в качестве наблюдателя.

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