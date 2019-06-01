Новым координатором ММПА СНГ стал Киемиддин Миралиен

Новый координатор ММПА СНГ поблагодарил всех за оказанное ему доверие и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Новым координатором Молодежной межпарламентской ассамблеи государств СНГ (ММПА СНГ) избран Киемиддин Миралиен. Соответствующее решение принято на XIII заседании структуры, прошедшем в Казани.

Также утверждено, что председательство в организации перешло от России к Таджикистану.

"Одними из главных достижений председательствования Российской Федерации в ММПА СНГ стали подготовка и проведение первого в истории совместного заседания ММПА СНГ и Совета по делам молодежи государств — участников СНГ и выездной сессии ММПА СНГ в Казани. Уверена, что это было первое в череде большого количества таких совместных заседаний", - сказала сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Татьяна Лебедева.

По ее мнению, "залог успешной работы и развития ММПА СНГ — это активные члены из состава молодежных парламентских делегаций, которые готовы не только выдвигать интересные и конструктивные предложения, но и реализовывать их у себя в государствах, вести активную работу в период между заседаниями".

В свою очередь, новый координатор ММПА СНГ поблагодарил всех за оказанное ему доверие и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

"ММПА СНГ создана в 2012 году, она уже многого достигла, но впереди у нас очень много работы. Молодежная политика является многосекторальной, именно поэтому у нас с вами впереди еще очень много целей и задач", — сказал Миралиен.

Киемиддин Миралиен является руководителем молодежной парламентской делегации Республики Таджикистан в ММПА СНГ с 2015 года. Он также входит в состав парламентской делегации Республики Таджикистан в МПА СНГ и принимает активное участие в разработке модельных актов МПА СНГ, а также имеет значительный опыт международной парламентской деятельности и занимается научной работой. Решение об утверждении его кандидатуры на пост Координатора ММПА СНГ было принято единогласно.

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