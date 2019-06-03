Главный военный прокурор Украины созвал спецслужбы: при чем здесь Румыния

В Сети появилось видео, которое стало причиной созыва на заседание руководства спецслужб и силовых ведомств, а также МИДа Украины.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik, Драгош Думитриу. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос попросил созвать срочное заседание руководства министерства иностранных дел, Генерального штаба вооруженных сил, Службы внешней разведки и СБУ относительно провокационного видео о воображаемом захвате Румынией территории Буковины в 2022 году. Об этом 3 июня чиновник написал на своей странице в Facebook, а румынские СМИ растиражировали его заявление.

"Лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами - ред.) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства", — написал главный военный прокурор на своей странице в Facebook.

Кроме того, Матиос сообщил, что в связи с данными обстоятельствами во вторник все руководители силовых ведомств получат законные поручения в рамках этого уголовного производства.

В скандальном видеосюжете показан момент из виртуального будущего, а именно война между Румынией и Украиной в 2022 году, которая станет следствием "вмешательства российских вооруженных сил" в Юго-Восточный регион страны.

При этом, в ролике говорится о том, что военные действия приведут к оккупации Одессы русскими войсками, а Северной Буковины и юга Бессарабии, входящего в Одесскую область, - Румынией, которая "будет защищать своих граждан".

"Любительское видео оккупации Черновцов и части Одесской области Румынией в 2022 году - станет темой заседания спецслужб Украины", - пишет и черновицкое румыноязычное издание Bucpres.

Действительно, видеоматериал, размещенный любителями в Сети 26 мая, спровоцировал резкую официальную реакцию главного военного прокурора Украины.

"Украинское государство, кому-то кажущееся слабым, существует! Мы будем бороться за него!", - сообщил в Facebook Анатолий Матиос.

Украинская пресса и некоторые аналитики считают, что видео было создано специально, чтобы накалить двусторонние румынско-украинские отношения, а также отмечают, что это - "информационные провокации в московском стиле".

Обнародован окончательный вердикт по делу главы социал-демократов Румынии>>>

Но журналисты упускают один из аспектов - действия украинских официальных лиц стали предметом насмешек в Европе и во всем мире, периодически заявляя о "вмешательствах извне", "наступающих танковых колоннах", "подготовке неминуемых вторжений". Очевидно, что все эти заявления остались лишь пустым звуком.

В этом случае Bucpres справедливо пишет о том, что главный военный прокурор Украины крайне встревожен всего лишь из-за любительского видео, которое подтолкнуло его к созыву спецслужб и руководства армии. Профессиональной реакцией на "реальную угрозу извне" был бы сбор доказательств, четкий разбор - кто и как угрожает Украине.

В сложившихся условиях, возникает единственный вопрос - а не сами ли властные круги Украины дали ход этому скандальному видео, чтобы в лишний раз взбудоражить всю Европу, что стало в последнее время "специальностью Киева".

С другой стороны, данный демарш главного военного прокурора Украины можно рассматривать в контексте его громких заявлений о коррупционных скандалах, а также о роспуске Верховной Рады.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK