Сладко спать под речи королевы: Трамп на банкете в Букингемском дворце

Как видно, необходимость соблюдать протокольные строгости несколько утомляет, а чинная атмосфера королевской резиденции и вовсе действует усыпляюще.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Президент США Дональд Трамп задремал во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II на банкете, данном в честь заокеанского гостя, сообщает британская пресса.

Камеры запечатлели американского лидера, когда он начал "клевать носом" во время речи венценосной хозяйки об отношениях США и Великобритании.

Но в определенный момент президент США нашел в себе силы встрепенуться.

Трамп вместе с первой леди прибыл в Великобританию 3 июня и пробудет там три дня.

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