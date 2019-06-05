Для передвижения по Ирландии Трамп выбрал лимузины похоронной фирмы

По крайней мере, есть серьезные основания для такого вывода.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Президент США Дональд Трамп арендовал для передвижения по Ирландии четыре лимузина похоронной фирмы JP Ward & Sons, предполагает газета Guardian.

Согласно информации на правительственном сайте США, расположенная в Ирландии похоронная фирма получила от администрации Трампа четыре транша на общую сумму около 935 тысяч долларов.

При этом госдеп США не ответил на запрос о подтверждении информации о том, что сумма предназначалась для аренды автомобилей. Однако, как пишет издание, американский лидер мог арендовать четыре лимузина Mercedes для поездки в ирландский Дунбег.

Irish funeral firm rents out four limousines to Trump for $1m https://t.co/HHTTKyUMIi — The Guardian (@guardian) 5 июня 2019 г.

​В самой похоронной фирме изначально сообщили, что ничего не знают об аренде автомобилей президентом США, а позднее перестали отвечать на звонки и электронные письма.

"Ваш комфорт и безопасность - наш приоритет номер один", - говорится в заявлении JP Ward & Sons, согласно которому автомобилями фирмы управляют профессиональные водители.

По информации издания, документы госдепа США свидетельствуют о том, что пребывание Трампа и его окружения в отеле InterContinental London Park Lane обошлось американским налогоплательщикам в сумму свыше 1,2 миллиона доллара.

Госвизит президента США в Соединенное Королевство начался в понедельник: Трамп прибыл в Британию со всей семьей утром, после полудня был принят королевой Елизаветой Второй, а вечером принял участие в большом государственном банкете в Букингемском дворце. Во вторник прошли его переговоры с главой британского правительства Терезой Мэй. Визит носит церемониальный характер.

В среду Трампы отправятся из Великобритании в Ирландию, где у президента США запланированы переговоры с премьером этой страны Лео Варадкаром.

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