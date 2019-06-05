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Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. 5 июня 2019.

Путин о партнерстве с Китаем : вышло на беспрецедентно высокий уровень

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Российский лидер прокомментировал ход переговоров со своим коллегой из КНР.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе диалога с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждались вопросы российско-китайского стратегического партнерства, а также международная проблематика, причем стороны убедились, что их позиции по ключевым мировым проблемам во многом совпадают.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
© Sputnik / Михаил Климентьев
Россия и Китай подтвердили высокий уровень отношений, отметил Путин

"Обстоятельно поговорили об актуальных темах международной повестки дня, подтвердили, что позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам близки или, как говорят дипломаты, совпадают", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.

Президент РФ добавил, что переговоры глав двух государств в узком составе были "откровенные, насыщенные".

​По его словам, участники переговоров также "обсудили наиболее важные и требующие решения вопросы российско-китайского стратегического партнерства" и констатировали, что оно "вышло на очень высокий, можно без преувеличения сказать, беспрецедентно высокий уровень".

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что российско-китайские отношения выдержали испытания изменением обстановки в мире и внутри двух государств, и предрек двустороннему диалогу светлое будущее.

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