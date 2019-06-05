Контроль над вооружениями: Москва и Пекин отмечают подрыв его архитектуры

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. РФ и Китай обеспокоены действиями стран, которые из собственной выгоды разрушают принципы контроля над вооружениями, бесцеремонно уничтожая механизмы, работающие на поддержание стабильности, говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам переговоров в Москве.

"Россия и Китай с тревогой отмечают крайне опасные действия отдельных государств, которые, исходя из собственной геополитической и даже коммерческой выгоды, разрушают или изменяют под свои нужды существующую архитектуру контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ)", - говорится в документе.

Стороны отмечают, что в стремлении к стратегическому преимуществу в военной сфере, в намерении обеспечить "абсолютную безопасность" и ради обретения ничем не ограниченных возможностей военно-политического давления на оппонентов "такими государствами бесцеремонно уничтожаются механизмы, работающие на поддержание стабильности".

Россия и Китай считают неприемлемым безответственный подход ряда стран к выполнению своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), говорится в совместном заявлении лидеров двух стран по итогам переговоров в Москве.

"Таким государствам следует отказаться от практики "совместных ядерных миссий" и вернуть все ядерное оружие, размещенное вне пределов границ ядерных стран, на их национальные территории", - говорится в документе.

Стороны также выступают за укрепление режима нераспространения ядерного оружия и призывают все страны-участницы договора придерживаться принципов, которые там изложены, а также "способствовать успешному проведению в 2020 году конференции по рассмотрению действия ДНЯО".

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Была высказана и общая позиция относительно заявленного Вашингтоном намерения покинуть ДРСМД.

"Решение США выйти из Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) способно подорвать стратегическую стабильность, усилить атмосферу напряженности и недоверия, резко снизить предсказуемость в ракетно-ядерной сфере, а также привести к гонке вооружений и возрастанию конфликтного потенциала во многих регионах мира", - говорится в совместном заявлении лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам переговоров в Москве.

Отмечается, что Россия и Китай выступают за разрешение разногласий между сторонами ДРСМД путем ведения диалога и консультаций, восстановление жизнеспособности ДРСМД. Стороны намерены поддерживать тесный диалог и координировать свои подходы в данной сфере.

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