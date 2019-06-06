Путин о разногласиях с США и совпадающих интересах с ЕС

Взаимодействию с основными западными акторами была посвящена большая часть выступления российского лидера на встрече с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Россия не согласна с позицией США по климату и с отношением Вашингтона к Ирану и Венесуэле, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства особо подчеркнул, что кризис в Венесуэле должен быть решен народом этой страны, как и политическая судьба избранного президента Николаса Мадуро.

В то же время, говоря об интересах России и Европы, российский лидер сказал, что они совпадают во многих сферах, Москва придерживается мнения, что их нужно учитывать.

"У нас много совпадающих интересов. Давайте это будем делать вместе. Мы готовы к этому. Подождем, как в практическом плане будет меняться политика Европы на российском направлении", - отметил Путин.

Глава государства также выразил надежду, что сотрудничество будет продолжаться в культурной сфере, науке и образовании, а также в решении общих вопросов, связанных с экологией.

"Ведь Россия одна из немногих стран, которая на практике, хочу это подчеркнуть, без лишних слов и без лишней политической трескотни предпринимает совершенно конкретные решения, связанные с сохранением окружающей среды", - подчеркнул Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума.

Российский лидер также обратил внимание на схожие интересы в вопросах безопасности, борьбы с террором и наркотиками.

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