Трамп объяснил, что серьезно навредило отношениям США с Россией

Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в американские выборы

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера испортило отношения США и России.

Ранее сообщалось, что Мюллер заявил о своей отставке.

"Я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с Россией.Я считаю, они пострадали из-за липовой охоты на ведьм", - отметил американский лидер.

Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает.

В апреле спецпрокурор завершил расследование, подтвердив обвинения во "вмешательстве". При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

В мае Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что у двух стран есть "огромный потенциал" для хороших отношений.

Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором в мае 2017 года. В апреле 2019 года Мюллер завершил двухлетнее расследование о якобы вмешательстве России в выборы в США, однако не нашел свидетельств "сговора" лидера США с Москвой. В мае на переговорах в Сочи с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео президент России Владимир Путин выразил надежду на восстановление полноформатных отношений между странами.

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