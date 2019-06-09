Йоханнис высказался о политической ситуации в Молдове

Глава румынского государства считает, что молдавские политики должны вести себя спокойно и сдержанно.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал молдавские политические партии к уважению демократии и правового государства, пишет sputnik.md.

"Эту кризисную ситуацию можно решить в пользу граждан Республики Молдова только путем ответственного диалога всех политических сил, которые должны вести себя спокойно и сдержанно в этот период и, таким образом, поставить на первый план политическую стабильность в стране", - заявил Йоханнис.

По словам румынского лидера, "стабильность Республики Молдова – самое главное для продолжения европейского пути государства, которое обязалось выполнить глубокий процесс реформ, в том числе, касающихся правового государства и хорошего управления".

В субботу, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера, четырех вице-председателей. Затем было учреждено новое правительство. Конституционный суд признал эти решения неконституционными. В свою очередь, президент республики Игорь Додон и парламентарии подчеркнули, что законодательство страны не нарушалось.

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КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу. В свою очередь, парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

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